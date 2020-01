¿Y si nos volvemos adecos por un ratico?

Caracas.- La inefable Blanca Eckouth le gritó alguna vez a sus aliados del PSUV que “rompieran con el adeco que todos llevamos dentro”. Era el año 2012 y la hoy aliada de Diosdado Cabello – anduvo paseando con él hace poco hasta VietNam-, reconocía que la militancia roja rojita provenía básicamente de quienes alguna vez fueron simpatizantes del “partido del pueblo”, preocupación que llevaba a la señora a intentar una cruzada evangelizadora para sacar del alma de los pesuvistas al infiel blanco que todavía tenían inoculado.

Ocho años después, en una avanzada abusadora, agresiva y sucia, el Gobierno ya no solo aspira a exorcizar los demonios democráticos que aún cohabitan en el alma de algunos venezolanos, sino arrancarles a latigazos sus viejas creencias y, como Torquemada, echar a arder en la hoguera alimentada desde Miraflores cualquier atisbo de disidencia que les resulte realmente amenazador a sus ganas de instalarse en el poder para siempre. Y a los castigos, que van desde la prisión, la tortura o el exilio hasta las agresiones directas de grupos paramilitares armados que agita el Gobierno para ablandar al enemigo, se le suma ahora una versión más sofisticada para hacer desaparecer al otro: comprar a determinados opositores para regalarles luego los partidos a los que pertenecían.











Y es así como vemos a los traidores de Luis Parra o José Brito, apeándose de sus camionetas nuevecitas y sus iPhone 11 en la mano, para solicitar ante el TSJ – el brazo judicial de todo esto-, que los conviertan en las nuevas autoridades de Voluntad Popular o Primero Justicia, de manera que con ambos partidos en las manos puedan inventarse unas elecciones parlamentarias donde “compitan” distintos grupos. Una batalla electoral entre el PSUV y una sarta de disfraces vacíos de militancia, pero empaquetados con las siglas y los colores de los partidos arrebatados por la fuerza màs los millones de dólares que pagaron para cambiar de fe, como hicieron siglos atrás algunos judíos ante Isabel La Católica.

Pero la ley hecha la trampa. Y ante tramposos, con mayor razón. De modo que ante la jugada cantada del régimen y la posibilidad absolutamente certera de que en cuanto tengan sus disfraces listos llamarán a elecciones parlamentarias, quizás la oposición debería ir pensando en una estrategia sorpresiva que les permita hacerse de la Asamblea Nacional nuevamente, la joya de La Corona por la que tanto suspiran desde Fuerte Tiuna. De modo que mientras el Gobierno apuesta a la desmoralización del adversario – y para ello cuenta también con el llamado de algunos “iluminados” quienes los ayudarían con su cantaleta de no participar en las elecciones porque “legitima al gobierno y bla bla bla…”- , quizás no sería demasiado estrafalario utilizar a AD como paraguas de todos.

Que “ese adeco que todos llevamos dentro” se despierte y se utilice solo para ver, muertos de la risa, cómo decenas de diputados honestos y decentes vuelven a invadir la AN. Que secretamente lleguen a quién sabe cuáles acuerdos para el beneficio de todos los partidos que representan. Ninguno se tiene que inscribir en AD ni renunciar a sus siglas originales, pero sería tan cómico que se metieran en ese Caballo de Troya blanco blanquito y salieran luego por bojote a habitar la casa del pueblo otra vez.











Si AD va de segundo en militancia nacional después del PSUV (de acuerdo a la más reciente encuesta Datincorp) y en la política, como en el amor, vale todo, los resultados podrían ser creíbles. Como en los viejos días de la democracia, los dirigentes de VP, PJ y afines tendrían que mandar a votar por AD “con el pañuelo en la nariz”, como dijo Rómulo, pero no solo para recuperar la AN, sino por verles la cara a Brito, Torrealba, Diosdado y así, en orden de carcajada.

PD: Avisao. Nunca he sido ni seré adeca. Y juro, por este puño de cruces, que AD no me pagó pero ni medio por escribir esto.

