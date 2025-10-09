Ya se pueden escanear documentos en WhatsApp: ¿cuáles son los pasos a seguir?

Caracas/Foto: Archivo.- WhatsApp ya permite a sus usuarios utilizar la función de escanear documentos para transformarlos en archivos PDF para después enviarlos al destinatario en cuestión.

"Escanea y envía documentos directamente desde WhatsApp. Simplemente selecciona 'Escanear documento' desde la bandeja de archivos adjuntos y sigue los pasos para escanear, recortar y guardar el documento", señala la plataforma en su sitio web.

El procedimiento es sencillo. Lo primero es buscar el chat por donde se enviará el documento. Una vez allí, habrá que seleccionar la opción de adjuntos y presionar en "documentos". Inmediatamente, aparecerá la función de escanear en la parte inferior. Foto: El Cooperante

Hay dos formas de escanear. La primera es la modalidad automática, con la que la app detecta y enmarca la imagen a escanear con un recuadro verde. Al mantener el celular quieto por unos segundos, la captura se hace de forma automática. Foto: El Cooperante

Por otro lado, la opción manual permite que el usuario active la cámara cuando crea que el recuadro es el correcto. Tras la captura, WhatsApp desplegará una vista previa del documento, en la que será posible ajustar los bordes de la foto para delimitar el área que le interesa al usuario.

Además, la función 'Ajuste' permite recortar la sección deseada únicamente. Esto resulta útil cuando en el entorno de la imagen existen otros elementos visuales ajenos al documento a escanear. Foto: El Cooperante

La interfaz de WhatsApp también brinda la posibilidad de aplicar filtros que mejoran la visibilidad del texto. Incluso, permite rotar la imagen para alcanzar la orientación preferida.

Una vez concrete la edición y el ajuste del documento, la persona debe pulsar "Ok", lo que conducirá a la previsualización final. Ya luego solo resta enviar el documento y la otra persona lo recibirá con la opción de guardarlo como PDF.