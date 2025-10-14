Yendri Velásquez y Luis Peche "estables y con buen pronóstico" tras atentado en Bogotá

Caracas / Foto: Composición.- Los venezolanos Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, y Luis Peche Arteaga, consultor político, se encuentran estables tras el atentado que sufrieron el pasado lunes en Bogotá, Colombia.

La información fue dada a conocer por el activista Ángel Subero Vásquez, quien aseguró informó este martes que Yendri Velásquez "salió bien de su segunda cirugía durante la noche del lunes".

Además, Subero señaló en su cuenta de X (antes Twitter) que Velásquez "se mantiene estable, con buen pronóstico y a la espera de una evaluación para determinar si requerirá otra operación".

Por su parte, dijo que Luis Peche Arteaga pasó la noche "sin complicaciones, aunque amaneció con dolor y requiere intervención quirúrgica para atender sus lesiones". #14Oct Yendri salió bien de su segunda cirugía ayer en la noche. Se mantiene estable y con buen pronóstico, a la espera de una evaluación para determinar si requerirá otra operación.



Luis Peche, pasó la noche bien, amaneció adolorido y requiere intervención quirúrgica.



🙏🏽— Ángel Subero Vásquez (@AngelSubero) October 14, 2025

Los hechos

Este seguimiento se produce tras el atentado sufrido por Velásquez y Peche en el barrio Cedritos, localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.

De acuerdo con el diario El Tiempo, los dos venezolanos fueron interceptados por sujetos desconocidos cuando salían de su residencia y se disponían a tomar un servicio de transporte público. Los agresores les dispararon en plena vía pública antes de huir del lugar.

Velásquez y Peche fueron trasladados de inmediato al Hospital Reina Sofía, donde recibieron atención médica. Las autoridades colombianas confirmaron que ambos se encuentran estables, aunque Velásquez fue intervenido quirúrgicamente.

Tras el hecho, Peche aseguró que "hacer política, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país".

“Hoy mi hermano de vida y yo lo vivimos en carne propia. Todavía lo estoy procesando, pero lo más importante es que afortunadamente estamos contándolo. Gracias a todos los que han escrito. No nos detendremos”, escribió.

La Defensoría del Pueblo de Colombia condenó el atentado y pidió una investigación “pronta y exhaustiva” que permita identificar a los responsables. Recordó además que Velásquez había solicitado protección internacional por "persecución política" en Venezuela.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro anunció el refuerzo de las medidas de seguridad para activistas extranjeros en el país y garantizó protección a los solicitantes de refugio. Asimismo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que “ya hay avances en la investigación” y solicitó a la Fiscalía General identificar a los responsables del ataque.

El hecho ha generando reacciones de solidaridad de distintos líderes y organizaciones, incluido Henrique Capriles Radonski, quien exigió "justicia y respeto" hacia los afectados.







