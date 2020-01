“Yo pienso en los venezolanos”: Diputada de AD que intentaron sobornar falleció a causa de cáncer

Caracas.- El Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática (AD) informó este miércoles que la diputada a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Mérida, Addy Valero, a quien además el régimen intentó sobornar, falleció tras una lucha contra un cáncer.

Desde el C.E.N. de AD enviaron sus “sinceras palabras de condolencias” a los allegados de la parlamentaria y dirigente de la tolda blanca. “A sus familiares y amigos, nuestro abrazo. Q.E.P.D”, expresaron.











“Con inmenso dolor expresa sus más sinceras palabras de condolencias por el fallecimiento de la diputada a la Asamblea Nacional y dirigente de nuestra organización política en el estado Mérida, Addy Valero. A sus familiares y amigos, nuestro abrazo. Q.E.P.D”, escribieron a través de su cuenta en Twitter.

En una de sus últimas declaraciones a los medios de comunicación, la legisladora quien peleaba contra un cáncer de útero, dijo que el régimen de Nicolás Maduro intentó sobornarla para que diera su respaldo a Luis Parra el pasado 5 de enero, cuando este autojuramentó como presidente del Parlamento; sin embargo, los rechazó, además dijo que “los venezolanos deben dar el ejemplo”.

“Yo pienso en los venezolanos, yo casi no pienso en mí. Yo pienso en el hambre, en las necesidades que hay aquí y en Venezuela. No aproveché esa oportunidad (de aceptar la coima) pero no me duele porque lo hice por mis hijos y todos los electores”, manifestó, y también agregó que a pesar de ser de bajos recursos, no se sintió tentada.











Indicó que desde la “Operación Alacrán” le ofrecieron trasladarla a Caracas en una avioneta privada, así como cubrir todos sus gastos del tratamiento oncológico. “Me ofrecieron muchas cosas. Se los juro por Dios y mis hijos y por todos que dije que no”, enfatizó.

“Todas las noches le pido al señor que me guíe, y no me arrepiento. Mi familia debe tener la frente en alto por la educación que me dieron”, concluyó.

