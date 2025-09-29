"Yo respeto tu opinión": Guaidó llama a la policía tras sentirse agredido por un venezolano que reclamó por "el dinero" (Video)

Caracas / Foto: Archivo.- Un nuevo incidente protagonizó el opositor venezolano Juan Guaidó en Estados Unidos, luego de que un ciudadano presuntamente lo confrontara públicamente en Florida para exigirle explicaciones sobre los "fondos recaudados en conciertos y campañas de ayuda humanitaria".

Lea también: El venezolano Juan Ramírez se declaró culpable del fraude que provocó la quiebra de Nodus Bank

En un video difundido en redes sociales, el hombre lo acusó de “inmoral” y lo cuestionó con frases como “¿dónde está el dinero?” y “nos engañaste a todos, ibas a ser presidente, tienes seis caras”. Guaidó respondió: “respeto tu opinión”, pero señaló que el tono del reclamo era agresivo y, en su criterio, constituía “difamación”. Tras la confrontación, pidió la intervención de la policía.

El ciudadano insistió en que "nunca se mostraron pruebas claras del uso de los recursos recaudados", mientras Guaidó reiteró que en cada iniciativa "se hicieron auditorías".

El episodio ocurre en un contexto en el que líderes del oficialismo venezolano, como el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, han acusado a Guaidó de "poseer propiedades y bienes en el extranjero adquiridos con recursos provenientes de activos de Venezuela".

En febrero de 2025, el fiscal general Tarek William Saab solicitó a Interpol una alerta roja para detener a Guaidó, asegurando que enfrenta 29 causas abiertas por delitos como usurpación de funciones, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Saab llegó a calificarlo como líder de un “pranato internacional” vinculado al desvío de fondos de ayuda humanitaria y de empresas estatales como Monómeros.

Advertisement