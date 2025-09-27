“Yo vivo en Venezuela y no quiero guerra”: la camiseta que Louis BPM mostró en los Premios Juventud

Caracas / Foto: @PremiosJuventud.- El rapero venezolano Louis BPM llamó la atención en los Premios Juventud 2025 al subir al escenario con una franela estampada con la frase: “Yo vivo en Venezuela y no quiero guerra”. El gesto se produjo durante su presentación junto a Farruko y Makaco El Cerebro, donde interpretaron los temas Pancc, Oe Oe y Canaima.

Lea también: Los venezolanos que triunfaron en los Premios Juventud 2025 en Panamá

En el caso de Canaima, la canción fue grabada recientemente en Venezuela con la colaboración de la Sinfónica Coral Kanaimö, y formó parte del repertorio presentado en la ceremonia.

La gala se celebró el pasado 25 de septiembre en el Figali Convention Center de Panamá, siendo la primera vez que el evento se lleva a cabo fuera de Estados Unidos. Farruko, quien llegó con tres nominaciones, aprovechó además para dar un adelanto de su próximo EP titulado 167BPM, proyecto en el que también participa Louis BPM.

Mensaje de Farruko

Tras su participación, Farruko compartió un mensaje en sus redes sociales sobre la "unidad que promueve la música y la cultura frente a los conflictos", destacando la importancia de transmitir un mensaje de "conciencia y responsabilidad".

"Las guerras, las fronteras y los intereses políticos de los gobernantes del mundo nos dividen, pero la música y la cultura nos unen. El mensaje es claro: quien quiera tergiversarlo, debe revisar su corazón. Vidas se pierden, familias se rompen y generaciones se afectan. Como latino, como caribeño, como artista influyente y como cristiano, si no levanto mi voz ante este llamado a la conciencia, sería un irresponsable. Ese es mi pensamiento y lo que dicta mi corazón. Estoy y estaré dispuesto a pagar el precio que sea necesario para que el mensaje llegue; los mensajeros vamos y venimos, pero el mensaje debe seguir", escribió.

Advertisement

Además del rapero, otros venezolanos también destacarom en la gala. Alleh y Yorghaki conquistaron el premio en la categoría “Tropical Mix” con su tema “Capaz (Merenguetón)”, mientras que Danny Ocean se alzó con el reconocimiento a Afrobeat Latino del Año por su sencillo “Amor”.

La representación criolla incluyó igualmente a Mau y Ricky, Rawayana y Elena Rose.

“Brutos”: Farruko, Jessi Uribe y “El Potro” Álvarez estrenan tema conjunto

Previo a la gala, Farruko, Jessi Uribe y Antonio “El Potro” Álvarez lanzaron el tema “Brutos”, una colaboración que mezcla ritmos urbanos y sonidos tradicionales colombianos.

La canción, escrita y producida por los mismos artistas, busca disculparse con las mujeres “en nombre de los hombres que no se han portado bien”. El videoclip fue grabado en el Poliedro de Caracas bajo la dirección de Poe Polanco y ya supera las 15 mil reproducciones en YouTube.

“Brutos” está disponible en todas las plataformas digitales y representa una alianza musical entre Puerto Rico, Colombia y Venezuela.