Deportes
Yulimar Rojas celebra su regreso a las pistas en Venezuela: “Saltar frente a mi gente no tiene precio”
Caracas / Foto: @yulimarrojas45.- La atleta venezolana Yulimar Rojas regresó a las pistas en Caracas después de una década, durante la tercera parada de la Liga Nacional de Atletismo en el estadio Brígido Iriarte.
“Regresar a competir en Venezuela después de 10 años era algo que me pedía el corazón. En el estadio Brígido Iriarte reviví a aquella niña que soñaba con volar lejos y que comenzó aquí con un objetivo”, expresó la atleta en su cuenta de Instagram.
Rojas destacó la importancia de reencontrarse con el público venezolano, al que agradeció el respaldo mostrado durante la jornada. “Saltar frente a mi gente no tiene precio. Cada aplauso, cada grito, cada mirada de apoyo me llenó de energía. Después de dos años muy duros, volver y sentir tanto amor me hace creer que todo valió la pena”, expresó.
La triplista también dedicó palabras de gratitud a sus seguidores, a Dios, a su familia y a su equipo de trabajo. “Gracias a todos los que no dejaron de creer en mí. Esto para mí es un sueño, gracias por hacerlo posible”, señaló.
Asimismo, subrayó el valor de la Liga Nacional de Atletismo como plataforma para las nuevas generaciones. “Es un gran impulso para el atletismo y me enorgullece ser parte de ello. Sigamos apoyando a la nueva generación, porque Venezuela tiene talento y futuro”, agregó.
“Hoy celebro mi regreso y este reencuentro, con la certeza de que siempre se puede soñar más alto”, concluyó.
Rojas obtuvo el primer puesto tras llevar a cabo cuatro intentos: 13,85 metros en el primero, un foul en el segundo, 14,38 m en el tercero y 14,24 m en el cuarto. La última vez que había saltado en suelo venezolano fue en 2015, en el Campeonato Nacional de Atletismo adulto celebrado en Barinas.
La triplista llegó a Caracas tras conquistar la medalla de bronce en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025 el pasado 18 de septiembre, en su primera final mundialista desde que sufrió la lesión en el tendón de Aquiles en abril de 2024.
