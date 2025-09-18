Deportes
Yulimar Rojas logró medalla de bronce en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025
La actuación de Yulimar Rojas se trató de su primera final en triple salto en un Mundial desde su lesión en el tendón de Aquiles en abril de 2024
Caracas / Foto: @OficcialCOV.- La venezolana Yulimar Rojas volvió a subirse a un podio internacional después de dos años de ausencia y de una prolongada recuperación por una grave lesión, al conquistar este jueves la medalla de bronce en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025, con un salto de 14,76 metros.
El oro fue para la cubana Leyanis Pérez, quien se consolidó como la nueva campeona mundial con un registro de 14.99 metros, de acuerdo con información de la organización de los Juegos Olímpicos.
La plata correspondió a la dominiquesa Thea LaFond, actual campeona olímpica. De esta forma, se invirtieron las posiciones del Mundial de Budapest 2023, cuando Rojas había dominado y Pérez se llevó el bronce.
El 16 de septiembre, Rojas había sellado su clasificación a la final con un único intento de 14,49 metros, superando con holgura la marca mínima exigida (14,35 m). Ese salto fue recibido con ovación por el público y celebrado como la confirmación de su esperado regreso.
La atleta, que en abril de 2024 había anunciado que no podría defender su título en los Juegos Olímpicos de París por la lesión, atravesó un proceso de recuperación quirúrgica y física que la mantuvo fuera de su especialidad durante dos temporadas. En ese lapso, llegó a competir en salto de longitud como parte de su preparación.
Ahora, en Tokio, volvió a luchar de tú a tú contra las mejores del mundo. La cubana Pérez, que ya había brillado en pista cubierta y en la Diamond League, logró en Tokio el mayor éxito de su carrera.
