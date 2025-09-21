Yulimar Rojas reflexiona sobre su proceso de recuperación tras ganar bronce en Tokio: "Seguimos soñando"

Caracas/Foto: @worldathletics.– La venezolana Yulimar Rojas, quien recientemente se alzó con la medalla de bronce en el Mundial de Atletismo Tokio 2025, compartió este domingo sus reflexiones tras superar un complicado proceso de recuperación.

“Estos dos años han sido una prueba de fuego. Una lesión no solo cambia la rutina, transforma la mente, sacude el corazón y te obliga a mirar la vida desde otro ángulo. Hubo días en los que caminar era una batalla, y noches en las que me preguntaba si alguna vez volvería a competir. El dolor físico es duro, pero lo más difícil es cuando la herida toca el alma”, expresó la atleta.

A pesar de las dificultades, Rojas afirmó que logró encontrar fuerza y esperanza: “Aprendí a valorar cada paso como un regalo, cada avance como una victoria (...) Esta experiencia me enseñó paciencia, me enseñó a confiar y a reconocer que los tiempos de Dios son perfectos, aunque a veces no los entendamos. Sobre todo, me enseñó que un sueño verdadero jamás se rinde, porque vive en lo más profundo del corazón”.

“Esta medalla no está hecha solo de metal. Está hecha de lágrimas, de cicatrices, de noches interminables, de entrenamientos que dolían más que la propia herida, de pensamientos que me decían que me rindiera… y de la voz interior que me recordó que no había llegado tan lejos para detenerme. Hoy, con orgullo y gratitud, puedo decir que ese sueño de regresar con una medalla se hizo realidad”, añadió.

Finalmente, la atleta olímpica agradeció a su equipo de recuperación, médicos, entrenadores, familiares y seguidores que la acompañaron durante el proceso: “Hoy confirmo que los sueños no mueren con las caídas, se forjan en ellas. Hemos vuelto… y seguimos soñando más alto que nunca”.

La actuación de Yulimar Rojas se trató de su primera final en triple salto en un Mundial desde su lesión en el tendón de Aquiles en abril de 2024.