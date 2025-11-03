País
Yván Gil: "Ni un euro de la ayuda de la UE llega a nuestro pueblo"
El funcionario afirmó que la UE “no desarrolla ni registra ningún proyecto humanitario” en Venezuela, y sostuvo que “todo ese dinero termina en los bolsillos de intermediarios y supuestas ONG que han hecho del financiamiento internacional un negocio”
Caracas / Foto: Archivo.- El canciller Yván Gil aseguró este lunes que “ni un euro” de los fondos aprobados por la Unión Europea (UE) llega a la población venezolana, luego de que el bloque anunciara la aprobación de 14,5 millones de euros para atender la situación humanitaria en el país.
“A los contribuyentes europeos: mientras Bruselas impone recortes, exige ajustes y limita los presupuestos de salud, vivienda y empleo en sus propios Estados miembros, anuncia con orgullo nuevos millones para ‘ayuda humanitaria’ a Venezuela. Pero la verdad es simple: ni un euro de esos fondos llega a nuestro pueblo”, escribió Gil en su cuenta de Telegram.
El funcionario afirmó que la UE “no desarrolla ni registra ningún proyecto humanitario” en Venezuela, y sostuvo que “todo ese dinero termina en los bolsillos de intermediarios y supuestas ONG que han hecho del financiamiento internacional un negocio”.
“Como canciller de la República Bolivariana de Venezuela, puedo afirmar con claridad: esos 14,5 millones de euros no llegarán a Venezuela. Serán, como los 149 millones anteriores, otra operación de corrupción disfrazada de solidaridad”, añadió.
Finalmente, Gil hizo un llamado a poner fin a la “corrupción y (los) falsos pretextos de la Unión Europea”.
Más información, en breve...
