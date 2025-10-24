País
Yván Gil pidió a la comunidad internacional "impulsar la refundación de la ONU"
Caracas / Foto: Archivo.- El canciller de Venezuela, Yván Gil, exhortó este viernes a la comunidad internacional a "impulsar una refundación de las Naciones Unidas", en el marco del tratado internacional fundador de la organización.
En su cuenta de Telegram, Gil consideró que los principios fundacionales del organismo “están hoy comprometidos” frente a las “presiones unilaterales” de potencias que —según afirmó— “atentan contra la multilateralidad y buscan reimponer esquemas coloniales”.
Con motivo del Día de las Naciones Unidas, que se celebra cada 24 de octubre en conmemoración de la entrada en vigor de la Carta de la ONU en 1945, Gil destacó el papel histórico del organismo en la promoción de la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible, pero advirtió que “la estructura actual ya no responde al nuevo mundo multipolar”.
“El Sur Global es ahora un protagonista importante y con voz propia”, afirmó el canciller, quien expresó que Venezuela promueve una ONU "renovada que refleje el equilibrio geopolítico contemporáneo y la cooperación entre las naciones en igualdad de condiciones".
El pronunciamiento de Gil se suma a los reiterados llamados del Gobierno venezolano a reformar los organismos internacionales para, según sus planteamientos, "fortalecer la soberanía de los países del sur y contrarrestar las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos y sus aliados".
En desarrollo...
