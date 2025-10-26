Zelenski denunció que Rusia lanzó un ataque nocturno con más de 100 drones 

Caracas/Foto: EFE.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció el ataque nocturno ruso sufrido por su país en la noche del sábado a este domingo, en el que las fuerzas invasoras emplearon más de 100 drones y que, solo en Kiev, dejó tres muertos y 31 heridos, según los servicios de emergencia.

Zelenski ha informado del ataque en su cuenta de Telegram, donde ha añadido que «cada ataque de Rusia es un intento de causar el mayor daño posible», en un mensaje en el que también denuncia que los bombardeos rusos también tienen por objetivo edificios residenciales e infraestructura civil.

«Son los principales objetivos de los rusos», afirmó el jefe de Estado ucraniano.

Según Zelenski, en solo una semana, «Rusia usó casi 1.200 drones, más de 1.360 bombas guiadas, y más de 50 misiles de varios tipos».

El Ejército ruso rodea a las tropas ucranianas en Kúpiansk

En Moscú, el jefe del Estado Mayor de Rusia, Valeri Guerásimov, ha anunciado que el ejército ha logrado rodear a las tropas ucranianas en la estratégica ciudad de Kúpiansk, en la región oriental de Járkov, refirió EFE.

El anuncio coincidió con la visita a un centro de mando del presidente ruso, Vladímir Putin, quien pidió garantizar la rendición de los soldados enemigos para minimizar las bajas, según informó el Ministerio de Defensa en su canal de Telegram.

Guerásimov explicó que los destacamentos de asalto de la agrupación militar Západ (Oeste) arrebataron al enemigo el control de la orilla izquierda del río Oskol al sur de Kúpiansk, que tenía más de 25.000 habitantes antes de la guerra.

Rusia anuncia ensayo exitoso con el misil Burevéstnik

Por otro lado, Guerásimov, ha anunciado el exitoso ensayo del misil de crucero de largo alcance con propulsión nuclear Burevéstnik, la respuesta rusa al escudo antimisiles de Estados Unidos.

Guerásimov informó al presidente ruso, Vladímir Putin, que el misil «recorrió una distancia de 14.000 kilómetros, y ese no es su límite», durante casi 15 horas de vuelo el pasado 21 de octubre, informó el ministerio de Defensa en su canal de Telegram.

«Durante su vuelo el misil completó todas las maniobras verticales y horizontales. Y, de esa forma, demostró sus grandes posibilidades a la hora de eludir los sistemas antiaéreos y antimisiles», añadió.

El general destacó que «las características técnicas del Burevéstnik permiten su empleo con precisión garantizada contra objetivos altamente defendidos a cualquier distancia».

Al respecto, Putin destacó que se trata de «una pieza de armamento única que nadie más tiene en el mundo» y recordó que especialistas del máximo nivel pronosticaron en su momento que dicho proyecto era «irrealizable».







