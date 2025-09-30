Zulia: sujeto le cortó el rostro a su exnovia embarazada con ayuda de su actual pareja

Caracas / Foto: @douglasricovzla.- Una pareja fue detenida en el estado Zulia por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) como presuntos responsables de agredir brutalmente a una mujer que se encontraba en su cuarto mes de embarazo, quien además es la expareja sentimental de uno de los detenidos.

La investigación del Cicpc determinó que la pareja agredió a la mujer tanto verbal como físicamente. La violencia escaló hasta causarle lesiones graves, entre las que destaca una herida cortante en el rostro.

El violento ataque, ocurrido en el sector La Callecita de San Rafael del Moján, municipio Mara, habría sido motivado por problemas pasionales. Según el informe oficial, los acusados, Nedixon José Molero Méndez (30 años) y Estefani Virginia Delgado Albornoz (20 años), se encontraban en estado de ebriedad cuando atacaron a la víctima.

Según el informe oficial de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas, el ataque ocurrió mientras Molero y Delgado se encontraban en estado de ebriedad. La víctima es la expareja sentimental de Molero.

Los aprehendidos fueron puestos a la orden de la Fiscalía 18° del Ministerio Público del estado Zulia, donde enfrentarán cargos por los delitos de violencia y lesiones graves.